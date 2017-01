Todo listo para una nueva edición del festival de Gospel&Blues

El próximo fin de semana comienza la XII edición del Festival Gospel&Blues, " Ciudad de Talavera ", que organiza la Asociación Músico Cultural "Always Elvis" de Talavera.

En concreto se van a llevar a cabo las actuaciones de Mauri&Rake con un homenaje a Otis Redding, The Luckyu Makers, Beiztegui&Arsuaga, The Dawlins, Violante Blues y Seventy Four y también está previsto un homenaje a Bessie Smith, como ha explicado el presidente de la Asociación, Benedicto Tapetado.

Dentro de este festival, está previsto que se lleve a cabo la presentación de un nuevo disco reeditado titulado " Rockabilly Freak Out Radio". Son canciones grabadas en el año 2.000.

Se trata de una edición especial y limitada que se va a editar en vinilo con algunos temas nuevos, ha explicado Luís Martín Gil grabados por componentes del Grupo Lobos Negros, en distintas emisoras de radio.

