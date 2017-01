Veu prometedora

“Crec que ara la gent jove va a buscar una cançó i llavors la posen a la Playlist”, Maria Moss Tarragonina que viu i treballa a Londres de fa 2 anys. Li va dur la música i la música ens la portat als estudis de la Cadena Ser Tarragona-Ràdio Reus. Ens presenta el primer single del que ha de ser un EP. Un treball de 4 cançons que ja ens avisa que “són diferents i variades”. Perquè a la Maria li agrada “mesclar”. Com que “m’agraden molts estils” doncs vol que una cançó sigui més House una altra amb arranjaments de percussió africana... “m’agrada canviar” sentencia.

“He estat viatjant moltíssim”. Ha anat a Madrid, Londres, Nova York. Que li ha servit per conèixer gent que es dedica a la música i d’aquí que confessa haver pres una decisió: “a la meva música li he imprès més caràcter, e l que jo vull fer”. A los Angeles va fer un tour i va gravar “We Will Dance i Not enough”.

Mentrestant la Maria, estudiant de Periodisme de la URV, es guanya la vida com a professora de música i cantant. Esperarem al 21 de gener per escoltar com sonen les altres propostes i saber molt més d’aquesta jove carregada de talent.

