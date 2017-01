A plantofades i mastegots

“Ha sigut un regal per a mi poder dirigir a totes aquestes persones en aquest moment de la meva vida”. Jordi Mateu, director de “El Florido Pensil” de la Companyia de teatre amateur La Teatr’Era. Aquest dissabte passen pel teatre Metropol per respectar la que ja serà la seva 25ena funció d’aquest espectacle. Mateu destaca que la companyia compta amb una “mitjana d’edat dels actors es de seixanta i pocs anys “. Això és persones jubilades que la majoria d’ells no havien fet mai teatre abans. L’explicació als bons resultats a sobre de l’escenari, d’una banda segons el director és perquè estem davant de “gent amb un ímpetu i una energia” que els has dut a “trencar qualsevol Barrera”. De l’altra banda, els actors, actrius en aquest cas, responen que sense la incorporació de Mateu com a director no haurien arribat fins on són ara.

Història encara viva

La Magda i la Josefina són dues de les actrius que donen vida a aquelles nenes i nens que van rebre la sacrosanta formació acadèmica de l’escola nacional catòlica de la postguerra. “Ens fa gràcia” diu la Magda “perquè a estones diem: ”això jo ho he viscut”. Un comentari que també reben molts cops per part del públic. I és que a “El Florido Pensil” tenim professos estrictes que exigeixen memoritzar reis i apòstols i que reparteixen més càstig que refoç a base de plantofades i mastegots.

A pels 34 bolos

La Josefina és actriu a l’obra però també la que es va posar en contacte amb aquest i tots els altres mitjans, teatres, associacions i institucions que ha fet falta per donar a conèixer o per anar a representar el muntatge.

I no tanquem aquest article sense esmentar al Dr. Jové. Jordi Jové. Metge reusenc que des de sempre la seva afició ha sigut el so d’aquí que s’encarrega de la part tècnica del muntatge.

Mateu i la Josefina ens avisen que des d’avui i fins l’any que ve aspiren a representar fins a 34 vegades aquest espectacle.

De moment, tots a primera fila per la que farà 25 aquest dissabte al Teatre Metropol.

