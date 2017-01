Los hosteleros de Toledo, preocupados por la falta de seguridad en los pisos turísticos no regulados

El sector hostelero de Toledo demanda que se regule "de manera urgente" el uso de apartamentos y viviendas turísticas de la ciudad. El motivo, no es sólo el perjuicio económico que se hace a los empresarios del sector del hospedaje, sino que al no estar regulado los propietarios de estas viviendas no están sometidos a una serie de normas.

Entre ellas pedir y registrar la identidad de los hospedados. Según la asociación provincial de hostelería esto se vuelve aún más peligroso estando en un nivel de alerta 4 antiterrorista.

Cada vez hay más viviendas turísticas en el casco toledano, incluso muchas se compran y habilitan para este fin. Según la Asociación Provincial de Hostelería algunas se registran como empresa de actividad turística y otras no. Pero aunque estén registradas no están sometidas a unos requisitos mínimos. Lo explica Valentín Salamanca, el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Toledo.

Desde el sector hostelero, piden una "inmediata" regulación no sólo por los perjuicios económicos para los empresarios.

Lo que está claro es que el mercado demanda este producto, hay gente que prefiere alojarse en un apartamento turístico a alojarse en un hotel u hostal, pero los hosteleros piden que se regule lo antes posible y es que aunque ya hay un último borrador aprobado, a la normativa de apartamentos y viviendas turísticas le queda un largo recorrido. Todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno y salir a información pública.

