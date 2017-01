El fiscal demana nou anys d'inhabilitació per a Homs

El fiscal ha enviat al Suprem l'escrit d'acusació en el qual demana a l'alt tribunal que obri judici oral contra el diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs i l'inhabiliti per exercir càrrec públic durant nou anys per prevaricar en relació amb la consulta del 9N.

La conducta d'Homs en relació amb aquells fets va desatendre de manera greu i conscient el Tribunal Constitucional, diu el fiscal, que identifica dos delictes: prevaricació i desobediència.

El jutge instructor de la causa seguida en el Tribunal Suprem contra Homs per la consulta del 9N va preguntar el mes de desembre passat al fiscal si sol·licitava l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o bé el sobreseïment de les actuacions.

El fiscal ha respost demanant que es jutgi a Homs per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional en relació amb la consulta del 9N, delictes que, de resultar provats, comportarien una condemna per inhabilitació per a Homs.

L'escrit de conclusions provisionals del fiscal apunta concretament un delicte de prevaricació administrativa de l'article 404 del Codi Penal i un altre de desobediència greu comès per una autoritat pública de l'article 401 del Codi Penal.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionat a Twitter davant aquesta noticia. Puigdemont ha dit que amb aquesta petició és l'Estat qui queda inhabilitat democràticament.

Fiscalia demana 9 anys d'inhabilitació per a @franceschoms! Amb aquesta petició és l'Estat qui queda inhabilitat democràticament. — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de gener de 2017

