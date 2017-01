Santa Ana sigue incomunicada

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha denunciado que Santa Ana sigue sin tener antena de comunicación y que la cobertura en esta pedanía albaceteña es pésima. Es uno de los incumplimientos que ha denunciado esta mañana el concejal socialista, Juan José Segura, que el Ayuntamiento no ha realizado en 2016. Segura también ha lamentado que el equipo de gobierno no haya reformado la plaza, ni el centro sociocultural de El Salobral. Que no haya un plan para mejorar el transporte público a las 9 pedanías o no se hayan arreglado calles, aceras o el alumbrado el año pasado.

El también alcalde de Santa Ana ha explicado que están esperando a que el Ayuntamiento autorice que unos terrenos cedidos en 2007 puedan albergar una antena multifunción en esta pedanía. Y que los vecinos de El Salobral han propuesto un plan de transporte con dos líneas que cubrirían todas las pedanías con 4 viajes al día. Actualmente hay dos líneas que van por la mañana y vuelven por la tarde: una pertenece al Estado y la otra a la Junta. Por eso quieren disponer de una línea regular.

El presupuesto del 2017 sí incluirá 60.000 euros para mejoras en las pedanías, 7.500 euros para subvenciones educativas, 50.000 euros para pequeñas reparaciones en colegios y 84.000 euros para los festejos de las 9 pedanías.

