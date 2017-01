‘De madera’

Cuando alguien pronuncia en mi presencia la demoledora frase de “no eres más que un mueble”, se me enervan los nudos y la madera se me agria. ¡Quién puede decir de mí que no tengo historia y que no sirvo para nada! Si tuviesen la suficiente sensibilidad para comprender lo útiles que les somos a su vida, seguro que no volverían a hacer ese comentario carente de sentido.

Te lo dice quien entiende de esto: una recia mesa que tiene más de veinte años de vida, así que sé muy bien de lo que hablo. Estoy hecha a su medida, y no te creas que soy de esas que es necesario un manual para montarla, qué va, eso es ahora. Yo salí de las manos de un artista carpintero, poseo esa antigua solera.

Vivo en el campo, en la casa de una maestra. Antes ocupaba un espacio en la cocina, demasiado lejos del paisaje; ahora, ha mejorado mi calidad de vida, ocupo todo el ventanal del salón, me curte el sol por la mañana y le sirvo a la luna de opaco reflejo. En mi superficie conservo tatuadas múltiples historias. He vivido almuerzos prodigiosos donde he sido, con consentimiento, manoseada por comensales diversos; he sentido derramarse la alegría del vino; he sido confidente de auténticos secretos y conservo más de una cicatriz de algún cigarro. Todos los días me acarician las delicadas manos de esta mujer que me cuida, que sabe la útil compañera que soy de su trabajo. Por las tardes llega la alegría; acojo en mi cálido regazo a niñ@s que esparcen sobre mí sus libros, sus libretas y lápices, sus risas…, el más bullicioso momento del día. Luego regresa la calma a nuestras vidas y juntas afrontamos la oscuridad de la noche y sus sombras, sabiendo que ninguna de las dos estamos solas.

Es entonces cuando más nos entendemos, cuando se crea ese vínculo inexplicable que me engrandece y me hace saber lo que depende de mí y lo que valgo. Me gusta servirle de apoyo para escribir sus poemas o los artículos que lees. Depende de lo creativa que esté, hay veces que simplemente observa el paisaje reclinando en mí sus brazos, como ida, pareciendo que viaja lejos de aquí. Es entonces cuando, a menudo, se le escapa alguna lágrima… y la conozco tan bien, me necesita tanto, que no puedo dejar de sentir lo que ella siente. Y es que una no es de piedra, es de madera.

