En la sociedad actual, se prima la flexibilidad y la versatilidad; molestan los criterios y los valores inamovibles; la capacidad de adaptación al entorno implica mayor aptitud para sobrevivir. Esto ya lo teorizó Groucho Marx cuando dijo: “Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros”. En la actualidad, Zigmun Bauman lo llamó sociedad líquida. A la actitud contraria, el filósofo español Ortega y Gasset, la tituló como creencia.

Las creencias exigen firmeza e inmovilidad. Las ideas, por el contrario, pueden ser corregidas y cambiadas. No podemos decir que nuestra sociedad actual esté basada en ideas, al menos en ideas inteligentes. Más bien está basada en consignas, que son creencias disfrazadas. Esto viene a significar: Ustedes piensen lo que quieran pero al final sométanse a lo que nosotros decidimos.

Ese “nosotros” son los grupos de poder, sobre todo económico, que son los que parten el bacalao. En política, Aznar representa la solidez de unas creencias. Rajoy, la liquidez de una modernidad con escaso fundamento: Si he de subir los impuestos, los subo y si he de bajarlos, los bajo; si he de condenar el aborto lo condeno y si he de admitirlo, lo admito. Y aquí paz y después gloria.

Ya ven, la sociedad líquida es una sociedad versátil, flexible y relativista. Ya supo en su momento lo relativo que era todo el sofista Protágoras cuando lo plasmó en la frase que lo inmortalizó: “El hombre es la medida de todas las cosas”.

Como ven, hemos pasado de llamarlo relativismo a llamarlo liquidez; es cuestión de etiquetas.

