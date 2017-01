"El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó", espeta Trevín a Lastra

“El señor me lo dio, el señor me lo quitó”: Antonio Trevín acudió a esta cita bíblica del Santo Job para responder a la también diputada socialista por Asturias, Adriana Lastra, que, en declaraciones a la SER, acusó a la Gestora del PSOE de tomar decisiones políticas que no le competen, como su propio relevo en la Diputación Permanente o la aprobación del techo de gasto para 2017. Trevín, ante la reunión de los críticos vinculados a Pedro Sánchez en Gijón, pidió “lealtad” a la organización para no “degradar” los logros que atribuye a la que calificó de “oposición útil” que viene desarrollando el PSOE a través de sus grupos en el Congreso y el Senado.

Lastra acusó en la SER a la Gestora de retrasar la convocatoria del Congreso Federal del PSOE y aprovechar para tomar decisiones que no le competen, como remodelar los grupos parlamentarios o aprobar el techo de gasto, cuando la única competencia que le atribuye es la de convocar y organizar el Congreso. Antonio Trevín, que había convocado a los medios para hablar sobre el incremento del copago a las pensiones más altas, le respondió con una cita bíblica del Santo Job: "El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre". El diputado del PSOE por Asturias en el Congreso explicó que "corresponde a los órganos de dirección, la Ejecutiva cuando existe o la gestora cuando tenga que suplir la carencia de dirección federal, la organización de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado" y precisó que "lo hacen las ejecutivas cuando están en vigor y las gestoras cuando les corresponde la dirección del partido", por lo que considera que no se produjo ninguna actuación fuera de su competencia.

Sus manifestaciones coinciden con la reunión en Gijón de los partidarios de Pedro Sánchez a quieneso pidió “lealtad” a la organización por parte de todos los afiliados. Dijo que "la crítica externa no puede menoscabar el trabajo que la organización está haciendo en favor de sus propios votantes", como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la paralización de la 'Ley Wert' de Educación. Según Trevín, "es muy importante conocer las líneas rojas de lealtad con su propia organización, no colocarse fuera de ella llevando las críticas a unos niveles que lo que hacen es degradar al propio socialismo, más que contribuir a un debate democrático y vivo que siempre es positivo que lo haga", subrayó.

