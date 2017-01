La Ponferradina presentó a su primer refuerzo en el mercado invernal ,el extremo zurdo Ríos Reina que llega alconjunto berciano tras rescindir contrato el conjunto chipriota del Anarthosis "Era la primera vez que salía de España, en lo general las cosas no salieron bien en todos aspectos. La Ponferradina se puso en contacto conmigo en verano pero decidir salir fuera y probar , ahora me volvió a salir la opción en enero y no me lo pensé e hice lo posible por venir:"

El jugador tras pasar el reconocimiento médico ha entrenado con el equipo y está a las órdenes del entrenador para el partido del domingo “ El míster me ha dicho que si estaba preparado para este domingo , estoy al cien por cien y a trabajar en el día a día para cumplir los objetivos que se ha marcado el club.”

Ríos Reina ocupa el carril izquierdo del ataque aunque a veces también “he jugado de lateral, en todos los clubes que ido he alternado las posiciones arriba y abajo y podría jugar en las dos posiciones.”

Ante la mala imagen del equipo frente al Tenisca en la Copa Federación admite el nuevo jugador blanquiazul que lo importante “es el partido del domingo, sabemos que es un partido difícil y trabajaremos para traernos los tres puntos.” Reconoce Ríos que el partido ante la Cultural es clave para el futuro del equipo en la presente campaña “ todos sabemos de la importancia de este partido, lo más importante son los tres puntos , aparte de otras cosas, me acoplaré lo antes posible para ayudar al equipo a sumar en cada partido tres puntos. “

Con Ríos Reina en la Ponferradina serán cuatro sevillanos en el equipo, con Jonathan Ruiz , Menudo y Abel Moreno “he coincidido con ellos en otros clubes me han acogido perfectamente , no solo ellos sino el equipo entero, estoy muy contento de estar aquí y deseando empezar.”

