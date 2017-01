Azkarraga: "Nos duele que justifiquen su ausencia en la manifestación diciendo que convoca la Izquierda Abertzale"

El portavoz de SARE, Joseba Azkarraga, ha señalado en `La Ventana Euskadi´ que les duele que algunos justifiquen su ausencia de la movilización de cada Enero para pedir el acercamiento de los presos, diciendo que quien convoca la manifestación es la Izquierda Abertzale. Al portavoz de la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA le parece injusto que "para justificar el no asistir a la manifestación se diga que la convoca la izquierda abertzale, y yo no soy de la izquierda abertzale, y mucha gente que incluso va a llevar la pancarta el sábado no es de la izquierda abertzale, ni muchísima gente que va a la manifestación es de la izquierda abertzale".

Joseba Azkarraga pide a los partidos hechos, no solo gestos, como una proposición de ley que obliga al Gobierno al cumplimiento de la ley para que se termine con la política de dispersión y se acerque a los presos a sus lugares de orígen.

