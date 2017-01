Cervera: "Ante el Valladolid no somo favoritos, pero tampoco víctimas"

Álvaro Cervera espera un partido complicado ante el Valladolid este viernes en Carranza. El técnico sabe que su equipo tendrá que afrontar un choque complicado en la vuelta a la competición en Carranza tras el parón navideño. Cervera recuerda que "el otro día no estuvimos bien, aunque ganamos. A ver si hemos reaccionado para este. Lo del otro día nos ha servido porque ganamos, eso es muy importante y te da la posibilidad durante la semana de hacer ver que no estuvimos bien y que esa no es nuestra manera ni nuestra forma de actuar".

Además de ensalzar las virtudes del Real Valladolid, el entrenador prefiero repartir la presión para el choque: "No sabemos quien es favorito, depende de como se mire. Nosotros no somos favoritos , pero tampoco somos víctimas".

El Cádiz no podrá contar con Garrido ni con José Mari para el encuentro , pero el entrenador se encargó de despejar incógnitas. "Eddy va a jugar, quiero que se sepa desde hoy. Tenemos que recuperarlo, nos tiene que echar una mano. Es un jugador muy aprovechable. Va a jugar y tiene que ser un jugador muy importante para nosotros. Todos deberíamos apoyar a nuestros jugadores", Lo más probable es que Eddy juegue en la mediapunta, con Mantecón en el centro del campo junto a Abdullah.

Comentarios