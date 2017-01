Juan Villar: "Al Cádiz quiero verlo entre los seis primeros"

Juan Villar fue uno de los ídolos de la afición amarilla durante los años que vistió la elástica amarilla. Sus goles y sus galopadas por la banda aún siguen en la retina de los seguidores del Cádiz. "Me fui muy contento, viví lo malo y lo bueno. No logramos el ascenso, pero en lo personal, viví lo malo y lo bueno y me quedo con lo bueno porque es mucho", recuerda el jugador del Valladolid.

Recuerda su salida del club, para él una oportunidad que no podía perder. "No podía dejar pasar la llamada del Valladolid. Ahora estamos esperando, antes del partido del Cádiz no saldré. Es un partido muy bonito y lo quiero disputar", dice Juan Villar, que es uno de los nombres que suena con fuerza para reforzar al Leganés.

Reconoce que tiene la espinita de no conseguir el ascenso con el Cádiz. "Cuando firmé en el Cádiz lo hice para ascender y me hubiese encantado estar en Alicante", dice a la vez que reconoce que no pierde la vista del equipo amarillo.

Por eso está seguro de que vivirá multitud de sensaciones. "Serán sensaciones muy bonitas. Antes las viví a favor y ahora en contra, pero quiero vivirlas, seguro que serán bonitas. Creo que me recibirán bien, salí dando la cara y espero que sea así".

Su pasado cadista hace que se plantee celebrar el gol, lo que si tiene claro es que si se queda solo ante Cifuentes "Intentaré meterla, pero si hay gol no lo celebraré por respeto al cadismo y a toda su gente".

Por último, analiza el momento que vive el Cádiz y dónde lo ve y le gustaría a finales de liga. "Quiero ver al Cádiz entre los seis primeros. Es un equipo que tiene las ideas muy claras y sabe a qué juega y les está saliendo bien".

No cierra las puertas a un posible regreso a la disciplina amarilla, aunque entiende que es complicado. "Al Cádiz le tengo mucho cariño y claro que me encantaría volver, pero para eso influyen muchas cosas".

