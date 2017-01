El Juzgado desestima el recurso del concejal de Se Puede Almassora

El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el ex concejal de Se Puede Almassora por el dinero público que recibieron los partidos políticos entre 2007 y 2011.

Los tribunales consideran que las facturas presentadas por Sergio Manrique no suponen un ilícito penal. Es la segunda ocasión en la que se tumba la denuncia de Manrique después de que el pasado 16 de noviembre el juzgado acordara el sobreseimiento de la causa.

El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha vuelto a dar la razón a los representantes del PSOE, Compromís y del Partido Popular sobre las presuntas adjudicaciones irregulares que recibieron entre 2007 y 2011 tal y como denuncia el ex concejal de Se Puede en el Ayuntamiento. Y es que según Manrique, las tres formaciones recibieron dinero público durante este periodo que, en su opinión, no debería favorecer para financiar a los propios partidos.

Sin embargo, la resolución del juzgado defiende que no ha habido indicios penales en la actuación de las tres formaciones. A pesar de ello el ex concejal de Se Puede, ahora en el grupo de no adscritos, tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón.

Comentarios