El Córdoba de las dos caras dijo adiós a la Copa (1-2)

El Alcorcón estará en cuartos de final de la Copa por primera vez en su historia. El Córdoba perdonó en la primera parte y el equipo de Velázquez le pasó por encima en la segunda gracias a un mayor poderío físico y a la calidad de jugadores como David Rodríguez y Alejo.

Cuesta trabajo entender cómo un equipo puede cambiar tanto en el mismo partido. De poder sentenciar el pase a cuartos en los primeros 45 minutos, a hacer el ridículo en los segundos, incapaces de dar respuesta a un Alcorcón que les pasó por encima. Esto es lo que hay.



El cambio entre una y otra parte fue radical. Y no es la primera vez que ocurre algo así en el Arcángel.

El Córdoba salió decidido a por el partido, con un once plagado de titulares. El cuadro blanquiverde no solo fue mejor en la primera parte, sino que pudo casi sentenciar la eliminatoria de no ser por el portero rival.

Piovaccari marcó a los ocho minutos tras dejar en evidencia a la zaga madrileña. El tanto del italiano dio paso a los mejores minutos del Córdoba esta temporada. Juli, Guille y Pedro Ríos pusieron a prueba a Dani Jiménez, que mantuvo a su equipo en la eliminatoria.

El Alcorcón apenas inquietó en la primera mitad salvo en un par de aproximaciones sin peligro a la portería de Kieszek.

La reanudación pintó un panorama diferente nada más comenzar. El que perdona lo acaba pagando y los de Carrión lo pagaron con un error defensivo muy claro que aprovechó David Rodríguez para hacer el empate. Un tanto del delantero, que se marchó en profundidad tras dejar en evidencia a Bijimine y Caro.

La metamorfosis del Córdoba en El Segundo tiempo fue brutal, en su línea de esta campaña en casa. El Alcorcón le superó en todas sus líneas y tras un jugadón de Álvaro Rey que no fue gol de milagro llegó el tanto de Iván Alejo. Golazo para poner a su equipo por delante y dejar mudo el Arcángel.

El equipo de Velázquez llegaba una y otra vez dejando en muy mal lugar a una defensa local nerviosa e imprecisa. Nervios, físico muy por debajo del rival y un apagón psicológico que no se entiende ni se debe permitir.



Bijimine pudo dar emoción a los minutos de prolongación pero mandó a las nubes el balón cuando el estaba solo ante Dani.

Al menos una buena noticia en el bando local. Jugó unos minutos, siete meses después de su grave lesión, Markovic.

Y ahora la liga. El domingo, Girona.



