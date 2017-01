Ambiente enrarecido

Regreso a ésta mi habitación a medio amueblar en la web de Radio Coruña después de unas creo que merecidas vacaciones navideñas y me encuentro con el ambiente un tanto enrarecido en el seno de la afición del Leyma Coruña debido a los malos resultados cosechados por el conjunto naranja en sus últimas salidas.

El equipo coruñés no conoce la victoria lejos de Riazor desde el 25 de noviembre del pasado año, cuando derrotó al sorprendente Força Lleida en su feudo. Llegaron después cuatro derrotas consecutivas en sendos desplazamientos que parecen haber sacudido los nervios y los corazones de los habitualmente sosegados seguidores coruñeses. Oviedo, Castellón, Melilla y Marín fueron rivales superiores a los de Tito Díaz en una serie de encuentros fatales para las aspiraciones de un conjunto herculino que, con once victorias y ocho derrotas, se mantiene, a pesar de todo, en posiciones que dan derecho a la disputa de los playoffs por el ascenso.

Lo que ha dolido, desde mi punto de vista, no han sido las derrotas en sí, sino el modo en el que éstas se han producido. Tomemos como muestra el encuentro de A Raña. Los jugadores del Leyma volvieron a llegar tarde al partido, dando una pésima imagen en los primeros veinte minutos de juego, a merced del guión escrito por Javi Llorente, técnico de un Marín Peixegalego que no contó con el concurso de jugadores importantes como Andrés Miso y Mario Cabanas (recientemente desvinculado del club de las Rías Baixas) y que llegaba deprimido por las ocho derrotas consecutivas que cargaban a sus espaldas.

Sin embargo, frente al Leyma Coruña, el Marín parecía el equipo grande, dominador, el que jugaba desahogado, sin presión por los resultados y la clasificación, el equipo con las ideas claras y las muñecas afinadas, el equipo capaz de marcar el ritmo adecuado a sus intereses y el Leyma Coruña, por el contrario, un equipo sin personalidad, que olvidaba esas señas de identidad, la velocidad, la verticalidad, el juego en equipo, que tan buenos réditos le venían ofreciendo desde el inicio de competición.

Algo está fallando en este equipo. Capaces, en ocasiones, de maravillar al público con juego directo, rápido y espectacular, en otros momentos desconectan, son blandos, poco intensos, y parecen estar participando en un entrenamiento ligero en lugar de en un encuentro de un torneo tan exigente y tan igualado como está demostrando ser la presente edición de la LEB Oro.

Quizá esté fallando la mentalidad de los jugadores o quizá la ambición de un equipo que el pasado curso ilusionó a la grada coruñesa poniendo contra las cuerdas al poderoso Melilla en las semifinales por el ascenso. Los naranjas han dado siempre la cara en casa, imponiéndose ante rivales poderosos como San Pablo Inmobiliaria Burgos, Cafés Candelas Breogán o Retabet.es GBC pero en sus salidas su imagen ha sido bien distinta, cayendo ante rivales de entidad menor en partidos que podrían haber lanzado a los nuestros a puestos de privilegio.

El balance del Leyma en sus partidos como visitante es pobre. Ha ganado cuatro encuentros de los diez disputados lejos de Riazor, cayendo en casa de Palma Air Europa, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Unión Financiera Baloncesto Oviedo, TAU Castelló, Melilla Baloncesto y Marín Peixegalego. De estos seis equipos, cinco se encuentran fuera de las posiciones de playoff. Las victorias como visitante llegaron en las visitas a Magia Huesca, F.C. Barcelona Lassa B, Calzados Robusta y Força Lleida, de los cuales los tres primeros se encuentran en la zona baja de la tabla clasificatoria. Esto significa que las visitas a los equipos más potentes están aún por llegar, y el panorama no anima a ser optimista.

En casa, las cosas están yendo mejor. El Leyma Coruña ha ganado siete de sus nueve partidos como local, siendo derrotado por Quesos Cerrato Palencia y C.B. Prat. La derrota ante el equipo catalán es otra de las espinas clavadas en las uñas de los seguidores del Leyma Coruña.

Hacía años que no se oían críticas al equipo en la ciudad de A Coruña y, realmente, no creo que sea algo pernicioso. Al contrario, que se levanten voces críticas y discordantes es señal de que algo ha cambiado, de que los coruñeses no se conforman ya con pulular por categorías de segundo orden, de que existe ilusión por alcanzar cotas olvidadas. ¿Os imagináis al Leyma Coruña en la liga Endesa? Una plantilla larga, con calidad y capaz de desplegar un juego vistoso ha abierto el libro de las expectativas de la afición coruñesa por la página de la esperanza y la exigencia, cerrando, esperemos que definitivamente, el capítulo de la mediocridad.

El próximo domingo Tito Díaz y los suyos tendrán una primera oportunidad para borrar las malas sensaciones transmitidas en las últimas jornadas de liga. Enfrente estará un Palma Air Europa que rompió la imbatibilidad del equipo naranja en la primera vuelta apoyado en la artillería pesada de los Fornas, Bivià, Zengotita o Mockford, a los que se les han sumado en las últimas semanas nuevos efectivos como el escolta estadounidense Gabe Rogers y el ex Leyma Khalid Mutakabbir, aunque no podrán contar esta vez con el concurso del rocoso pívot portugués Claudio Fonseca, otro de los baluartes de la victoria isleña en la cita que enfrentó a ambos equipos en la primera vuelta, que ha abandonado la disciplina del club balear.

Una victoria del Leyma Coruña serviría de bálsamo para enfriar el calentón de los aficionados coruñeses aunque, no nos engañemos, el problema está lejos de Riazor.

