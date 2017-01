A Coruña pedirá explicaciones a Iberia por reducir los vuelos a Madrid

El concejal de Turismo, Alberto Lema, pedirá explicaciones a Iberia tras su decisión de reducir su oferta de invierno en Alvedro con destino a Madrid. En concreto sobre el vuelo de última hora del lunes con la capital.

Lema aclara que al no ser una compañía subvencionada por el Ayuntamiento no puede exigir el mantenimiento de líneas. Dice que esta supresión no afectará al número total de viajeros en un balance posterior, pero sí a la operatividad de Alvedro.

Lema ha hecho un balance positivo del balance de Alvedro, que ha terminado el año superando el millón de pasajeros, con un aumento de más de un 3 y medio por ciento con respecto a 2015

