La dimisión de Dapena sacude María Pita en plena negociación entre Marea-PSOE

La dimisión de José Manuel Dapena como portavoz municipal socialista no ha tardado en generar las reacciones en María Pita. El concejal de Empleo, Alberto Lema, considera que el cambio en la portavocía en el partido socio prioritario para La Marea no interferirá en las relaciones entre ambos. Hace, no obstante, una petición: que quien lo sustituya sea accesible y un buen interlocutor para negociar.

Los conservadores justifican la salida de Dapena como portavoz en las luchas internas del partido. Rosa Gallego, en rueda de prensa.

La portavoz del BNG, Avia Veira, considera que responde a la dinámica interna propia de los partidos.

