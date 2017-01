Arribas abre la puerta a su salida del Deportivo

Alejandro Arribas no está contento con situación actual en el Deportivo. El central madrileño no ha tenido oportunidades en Liga. Acostumbrado a jugarlo todo en la época de Víctor Sánchez, ahora digiere con dificultad su nuevo rol secundario en el equipo de Garitano. El central no entra en los planes del preparador vasco. A la sombra de Albentosa y Sidnei, Arribas da ahora vueltas a su situación en A Coruña. Su falta de minutos en el torneo del la regularidad hace que el zaguero no descarte incluso una salida en el mercado invernal.

"Aún queda mercado de invierno, pero en las próximos días o semanas se puede ir uno. Eso no se sabe", destacó en rueda de prensa. Arribas confesó no haber hablado todavía con el club, pero dejó abierta su posible salida precipitada de A Coruña. La idea del Deportivo es que se quede en el Depor, ya que el equipo necesita al menos un tercer central. "Si uno no juega, obviamente se replantea su futuro. Lo que quieres es tener una oportunidad y si aquí no te la pueden dar, buscas una salida", afirmó.

Conflicto superado con Luisinho

Las explicaciones de Arribas son las primeras que hace desde su incendiaria rueda de prensa del pasado mes de mayo. Por entonces, y sin permiso del club, el futbolista había cargado contra Luisinho al que acusó de "mal compañero o reincidente" y de que "el fallo fue no haberle buscado una salida y haberlo mantenido en el Depor". Arribas ahora dice que no se arrepiente de lo comentado en su día, pero que la relación con Luisinho es a día de hoy

Comentarios