Xàbia tiene que devolver 635.000 euros a Hacienda

El Ayuntamiento de Xàbia deberá devolver 635.000 euros al Ministerio de Hacienda.

Esta cantidad a abonar es en concepto de compensación por las transferencias recibidas en 2014, por parte del Consistorio xabiero, en relación con la anulación del llamado céntimo sanitario.

Según se ha informado desde la concejalía de Hacienda xabiera, el pago se realizará en cuotas cuatrimestrales a lo largo de 2017; y se hará en forma de descuento de la aportación que el Ministerio hace a las cuentas de Xàbia.

Asimismo, se asegura que "esta situación estaba prevista y computada" en los trabajos de elaboración del presupuesto municipal de 2017; apuntando que, ya se ha efectuado una primera devolución, de 131.539 euros.

Por último, en el comunicado remitido desde el Ayuntamiento se asegura que "el hacer frente a esta cantidad no supone ninguna merma en la prestación de servicios municipales, ni es algo con lo que no se contara o de lo que no se estuviera informado".

