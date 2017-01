El 2017 es tornaran a superar els 5 milions de visitants

El gerent del Patronat de Turisme, Ramón Ramos, diu que, “si no passa res en el panorama mundial o a Catalunya”, el 2017 serà “tan o millor” que el 2016, en el que es va superar la xifra de 5 milions de visitants (i encara falta sumar el desembre) i els més de 19 milions de pernoctacions.

A part del mercat europeu i estatal de proximitat (França, Regne Unit, Alemanya, País Basc, Madrid, Catalunya, Països Baixos…) es redoblaran esforços per atraure més nordamericans (s’anirà a Toronto i San Francisco a buscar turistes premium) i es tornarà a fer promoció a Rússia. A Lloret, ja han notat que es torna a obrir al turisme.

Segons el seu alcalde, Jaume Dulsat, el turista rus ha augmentat un 17% el 2016. Tot i que s’ha de tenir en compte que el nombre de russos que havien visitat Lloret el 2015 va ser el més baix de l’última dècada (amb descensos encadenats del 30%), “indica una tendència” i per això, el Patronat tornarà a agafar la motxil·la per anar a fer promoció allà perquè, “és un tipus de turista que ho agraeix”.

En aquest sentit es farà una acció amb l’operador Coral Travel a Moscou, Kazan i Kaliningrad el febrer.

L'aposta per la promoció on-line amb accions destinades a especialistes que marquen tendències (blocaires, periodistes, presciptors) i la segmentació turística (cultura, negocis, familiar, sol i platja…) seguirà amb campanyes específiques dedicades al golf, l'enoturisme (la Nit de l’Enoturisme a Catalunya es farà a Peralada) i aquest any, amb un esforç important per les activitats relacionades amb la bicicleta, aprofitant que la demarcació acollirà del 2 al 4 de juny la primera edició de la prestigiosa Sea Otter que es farà fora dels Estats Units.

El posicionament com a destinació esportiva es vol potenciar definitivament amb la creació del club de Turisme Esportiu.

Amb la Universitat de Girona també es posarà fil a l'agulla a la candidatura per aconseguir que la Costa Brava sigui declarada reserva natural de la Biosfera per la Unesco en un termini màxim de 3 anys.

El futur de l'aeroport El gerent del Patronat creu que 2017 també serà un bon any per l’aeroport, que el 2016 ha tancat el 8è exercici consecutiu perdent passatgers i amb la xifra més baixa des del 2003: 1.664.763. Això passa per un augment de les freqüències de Ryanair i per l’increment d’activitat que farà Jet2. Per ajudar l’operador britànic, el patronat farà accions concretes a Londres, Birmingham, Manchester i Newcastle.

