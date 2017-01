La Diputación bajará el recibo de basura y aumentará inversiones

El gobierno de la Diputación confía en aprobar el presupuesto para este año este mismo enero, tras negociarlo con los grupos y recibir sus aportaciones. El presidente José Entrena ha avanzado que el presupuesto incrementará las partidas de inversión.

Entre las inversiones, la Diputación contempla asumir como propias una treintena de carreteras locales que no son de nadie, ante la imposibilidad de los ayuntamientos de arreglarlas, como este ejemplo:

En un desayuno informativo acompañado por su gobierno, el presidente ha avanzado una nueva rebaja del recibo de reciclado de basuras y ha anunciado otras medidas para 2017.

José Entrena ha dicho este jueves que este año la Diputación reforzará su plan de inclusión social, con refuerzo de personal y más dinero para que los ayuntamientos contraten a personas en riesgos de exclusión social y ayuden económicamente en casos urgentes.

La Diputación se propone poner en marcha un servicio de mediación comunitaria, para solventar problemas vecinales sin acudir a los tribunales; y, además de lanzar una oferta pública de empleo para este año, modificará las bolsas de empleo para introducir cláusulas sociales, como también ocurrirá con las contrataciones externas de obras y servicios.

El presidente ha anunciado inversiones para este año del plan de barriadas de viviendas-cueva; una potenciación del programa "Sabor Granada", que incidirá en la comercialización de los productos; y trabajar para conseguir nuevos vuelos para Granada.

Patrimonio mundial

Sobre la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad, Entrena ha avanzado que la Diputación no hará nada hasta que no lo pida la ciudadanía y los ayuntamientos de la comarca y ahora, ha dicho, no se ven los protagonistas este asunto como prioritario.

Entrena ha restado importancia a que el Ayuntamiento de Granada presentase ayer en solitario su presencia en FITUR. La presentación conjunta de toda la provincia se celebrará mañana, también con presencia municipal.

Sobre la fusión hospitalaria, José Entrena ha dicho que respeta profundamente -y hasta aplaude- que la ciudadanía salga a la calle para protestar por lo que considera mejorable aunque asegura confiar en la decisión de la Junta de cambiar el modelo y en la negociación en marcha.

