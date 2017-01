Hergueta alude a las promesas "vagas e incumplidas" del SAS para llenar las calles el 15E

La Plataforma 'Huelva, por una Sanidad Digna' está convencida de que la manifestación que ha convocado este próximo domingo será de nuevo un éxito de participación. Esperan superar las cifras del pasado 27 de noviembre, cuando lograron convocar a más de 20.000 personas.

El colectivo entiende que no ha cambiado nada desde entonces y augura una respuesta contundente de la población onubense para exigir mejoras. El encuentro mantenido con el gerente del SAS se ha traducido en promesas vagas que no se han cumplido. De hecho la plataforma denuncia que no hay presupuesto ni cronograma para desarrollar las actuaciones anunciadas. Además, Salud no ha retirado el recurso contra la sentencia que anula la fusión hospitalaria, que fue un gesto de buena voluntad que se le pidió.

La portavoz e impulsora, Paloma Hergueta, dice que la ambulancia para traslados de pacientes críticos sigue sin estar operativa pese al compromiso adquirido por el SAS. Y añade que estas navidades se han cerrado más camas que nunca en el Complejo hospitalario y se han cerrado la mayoría de consultas en el ambulatorio Virgen de la Cinta.

Hergueta rechaza estar movida por un interés privado, tal y como el PSOE de Huelva ha tratado de involucrar a la plataforma. Según ella, no denunciar el déficit que Huelva arrastra en la sanidad onubense Sí favorecería al sector privado. El colectivo piensa repetir sus protestas hasta conseguir logros

A la manifestación están invitados los colegios profesionales de la sanidad, pero también se han dirigido al alcalde de la ciudad y al presidente de la diputación. El colectivo huye de logos y siglas e insiste en que la suya es una protesta apolítica y asindical. Ese mismo día también habrá manifestaciones similares en Granada y Sevilla.

Respuesta del alcalde

Gabriel Cruz ha respondido a la invitación formulada por la plataforma por una sanidad digna para asistir a la manifestación de este domingo, diciendo que él defiende los intereses de los ciudadanos en los foros institucionales donde debe estar como regidor. Y que más que una invitación, hubiese preferido que el colectivo le hubiese pedido una reunión para analizar juntos sus reivindicaciones, porque de lo contrario parece que hay una intención de utilizar la figura de alcalde para la consecución de ciertos objetivos.

