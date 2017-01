Aljaraque estará gobernado por un tripartito de PSOE, IU y Sí Se Puede

El Ayuntamiento de Aljaraque estará gobernado por un tripartito. PSOE, Izquierda Unida y Sí se Puede Aljaraque han explicado hoy el acuerdo al que llegaron anoche y que da al traste con la moción de censura pactada por la última de estas formaciones y por el PP. Pedro Escalante, uno de los dos ediles de Sí Se Puede, asumirá una concejalía, aunque sin cobrar por ello.

La alcaldesa, la socialista, Yolanda Rubio, asegura que ha sido un proceso "largo y difícil" pero que que finalmente se ha llegado a un acuerdo para mantener un pacto de progreso que ahora se convierte en pacto de gobierno "por el bien del municipio".

El pacto supone que uno de los 2 concejales de Sí Se Puede, Pedro Escalante, asume el área de Desarrollo Local y Turismo, eso sí, sin cobrar por ello. Tampoco el otro edil, Francisco Martín, estará liberado. Ambos han aceptado las disculpas del equipo de gobierno, después de recibir insultos como "peseteros".

El equipo de gobierno aljaraqueño se convierte así en un tripartito. Se comprometen, además, a mejorar la limpieza y la seguridad del municipio, dentro de lo que permita un presupuesto muy comprometido tras 3 planes de ajustes y el rescate del Ministerio de Hacienda. Sebastián Rivero, de Izquierda Unida.

Pedro Escalante asegura que trasladó ayer al portavoz del PP y ex alcalde, David Toscano, el acuerdo y que nunca han ocultado que las líneas de diálogo seguirían abiertas hasta el último momento con el equipo de Yolanda Rubio.

El pleno del lunes se mantiene, no obstante, porque lo marca la ley, pero será un mero trámite para certificar que esa moción de censura no sigue adelante porque el PP no tiene mayoría ahora con solo 7 ediles. PSOE, IU y Sí Se Puede suman 10 concejales.

MÁS REACCIONES

El pacto ha generado muchas reacciónes. El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, de que así se dá más estabilidad al municipio con políticas de izquierdas. Agradece, además, la labor de intermediación de CCOO, sindicato al que pertenece uno de los ediles de Sí se Puede.

El PP andaluz pide saber que le han ofrecido a 'Sí se puede Aljaraque' para que se haya prestado a cambiar de postura. Manuel Andrés González, presidente del PP onubense, ha criticado la actitud de Ignacio Caraballo, al que acusa directamente de ser el ardid para que Aljaraque siga "a la deriva consumándose todo un atraco". Se pregunta Manuel Andrés González qué ha cambiado en dos días para que la ruina económica que argumentaban ambos ediles ya no sea tal.





Comentarios