Competición le retira un punto al Xerez DFC por incidentes de público

El Comité Territorial de Competición, reunido el miércoles, ha decidido multar con 150 euros al Xerez DFC por los incidentes de sus aficionados el pasado domingo en Conil, con el agraveante de reincidencia, lo que conlleva que, a juicio del Comité, sea considerada la acumulación de hechos de carácter leve, como una acción grave, y como consecuencia el descuento de un punto en su clasificación general.

Visto el escrito remitido por el Xerez Deportivo FC en el que solicitan se tengan en cuenta sus alegaciones en la valoración de lo expuesto en el acta del encuentro, el Comité Territorial de Competición, manifiesta que una vez visionado el contenido de las imágenes remitida por el club recurrente, de los hechos en cuestión, se observa con claridad meridiana que lo expuesto por el colegiado sevillano Fernando Lafuente Sánchez y sus asistentes Iván España López y Jaime Fernández Martínez en el acta arbitral es fiel realidad de lo sucedido en el terreno de juego, y por tanto al no haberse observado error material manifiesto por parte del mismo y por tanto no quebrarse la presunción de veracidad de que goza el citado acta, además de entender que la celebración del gol por parte de jugadores locales no puede ser considerada como provocación a los espectadores visitantes, se acuerda desestimar las alegaciones remitidas por el Xerez Deportivo FC, no accediendo a lo solicitado por dicho club.

El club anzulino anuncia que presentará un recurso ante el Comité de Apelación.



Comentarios