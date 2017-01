"Estoy jodido y pensando en la dimisión"

“Estoy fastidiado, muy jodido y planteándome seguir”. Esas fueron las primeras palabras de Sánchez Franzón ante los periodistas en la rueda de prensa previa al partido del domingo. Y es que el técnico isleño no ocultó su disgusto por la retirada de un punto tras los reiterados incidentes de público. “Estoy muy jodido”, aseguraba el entrenador, “sabía que esto podía ocurrir, lo estaba advirtiendo. Nosotros no somos mejor que cualquier equipo, tampoco peor, pero es que a nosotros ganar un punto nos cuesta media vida y esa media vida se nos va con este punto que nos quitan”

Juan Antonio recordaba que no llegó al Xerez DFC “para hacer méritos deportivos, porque ya no tengo edad, no vengo aquí por dinero, porque aunque el club hace un esfuerzo conmigo para mí es lo comido por lo servido, yo vengo porque este proyecto me parece ilusionante y cuando llego aquí en todo este tiempo no me arrepiento de haber venido ni de trabajar con la gente con la que trabajo, pero así se me quitan las ganas”, aseguraba visiblemente afectado.

El preparador azulino no escondía que “el golpe ha sido muy duro, yo me muevo por ilusión y me ilusiona entrenar a este equipo, pero ahora necesito un respiro y pensar. Le dije a mi gente que si me quitaban un punto me iba y sinceramente necesito tiempo. Nos cuesta mucho a todos conseguir un punto, los jugadores trabajan muy duro para ganar un partido”.

