"Si por perder dos partidos hay dudas. Apaga y vámonos"

La Cultural y Deportiva Leonesa sigue preparando de la mejor manera posible el partido del próximo domingo contra la SD Ponferradina (Estadio Reino de León 17"00 horas). El equipo ha realizado su habitual sesión de entrenamiento en el Estadio Reino de León que esta semana ha tenido la novedad de que ha sido a puerta cerrada.

En esa sesión la buena noticia la ha protagonizado el central Gianni Ziuverlon que ha entrenado con el resto de compañeros y que tiene muchas posibilidades no sólo de entrar en la convocatoria de cara al derbi sino de ser titular. Rubén de la Barrera se mostraba claro acerca de su concurso:"Giani es un jugador que trasmite seguridad aunque esté al 60 o al 70% de sus posibilidades"

El que tiene practicamente asegurada su presencia en el once inicial es Julen Colinas. El donostiarra ha hablado de la situación que atraviesa el equipo y ha restado importancia a las dos derrotas consecutivas que atesora el equipo:"No puede haber dudas por haber perdido dos partidos. Si las hay apaga y vámonos. No era normal haber estado 19 partidos sin perder". El centrocampista de la Cultural analizaba de esta manera la situación que atraviesa la SD Ponferradina:"Tener buenos jugadores no te asegura estar arriba. Yo prefiero tener buena plantilla"

