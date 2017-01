El concello estudiará si recurre al Supremo la anulación de licencias del Garañón por el TSXG

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha avanzado este jueves, tras una junta de portavoces, que el concello estudiará si recurre al Tribunal Supremo la anulación de licencias, de construcción y urbanización, del Garañón por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Méndez aclaró que aún disponen de un mes para presentar el recurso, tiempo en el que se “estudiarán pormenorizadamente las soluciones que haya”. Se quieren “ver las distintas opciones que existen y actuar siempre en beneficio de Lugo, de la ciudad, de los vecinos y de la institución” ha proclamado la regidora, para lo que se convocó a los cinco grupos de la oposición a los que se dio traslado de ambas sentencias y a los que se ha vuelto a invitar a participar de otra reunión de la Junta de Portavoces la próxima semana.

Igualmente se quieren analizar las consecuencias de dicho fallo judicial, que da la razón a Patrimonio de la Xunta y da por buenos los dos informes que emitió en contra de la licencia de construcción y de la licencia de urbanización del edificio que se encuentra a los pies del Parque Rosalía de Castro y con afectación a un Bien de Interés Cultural (BIC) que es el sanatorio Portela.

Lara Méndez ha insistido en que se dispone de un mes para tomar una decisión que, “hay que reflexionarla, pensarla y motivarla, pero cualquier decisión que se tome se hará siempre pensando en la ciudad y en los vecinos”.

Al ser interpelada sobre el recurso al Supremo, deslizaba que “es una de las posibilidades que hay, con lo cual al no tener una decisión tomada todas las posibilidades son posibles a día de hoy”.

"Las sentencias no cuestionan la edificabilidad"

De no presentarse en casación, Lara Méndez ha puntualizado que eso se tendrá que “mirar, porque no presentarlo es evidente que quiere decir que acatamos la sentencia y luego hay que mirar como le va a repercutir a la ciudad de Lugo, eso es lo que estamos evaluando”.

eL pp PIDE UNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA Tania Lombao El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Lugo, Jaime Castiñeira, ha exigido la creación de una comisión externa para evaluar las consecuencias de las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que acaban de dar la razón a Patrimonio a respecto de la construcción del Garañón. Además de apreciar "desinterés y parálisis" por parte de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, el popular acusó al gobierno local de perder dos años en la búsqueda de una salida para esta urbanización. Castiñeira recordó que "el primer acuerdo" que adoptó el pleno municipal con Lara Méndez como alcaldesa fue, a iniciativa del PP, la creación de una comisión específica para evitar que el Concello tenga que asumir una indemnización millonaria por el Garañón. "El gobierno local no está legitimado para defender los intereses de los lucenses en este tema, dado que una concejala avaló con su voto este proyecto, además de los técnicos municipales, que están imputados", advirtió.

Lara Méndez se ha aferrado a que “las sentencias no cuestionan la edificabilidad, sí a lo mejor la situación, con lo cual el Garañón puede estar orientado de una forma o de otra, pero las sentencias no cuestionan la edificabilidad”. “Lo que nos gustaría a muchos ciudadanos es que el edificio no estuviera allí pero la ley lo permite. Una cosa es lo que nos guste y otra es que tenemos que velar por hacer cumplir la legalidad”, ha remarcado.

