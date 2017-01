Castiñeira prevé continuar como portavoz del PP en Lugo hasta mayo de 2019

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el ayuntamiento de Lugo, Jaime Castiñeira, ha desmentido hoy que vaya a renunciar a este cargo antes de las convocatoria de las próximas elecciones municipales en mayo de 2019.

Ante una información publicada por La Voz de Galicia en su edición de este jueves, Castiñeira advirtió que su "fecha de caducidad" está fijada para el mes de mayo de dentro de dos años.

"Hace dos años dije que era la última vez que me presentaba, por si alguien tiene dudas, no me vuelvo a presentar, dejaré de ser concejal en mayo de 2019, hasta ahí tengo un compromiso con los lucenses, de momento soy portavoz y seguiré siéndolo hasta esa fecha", declaró.

Preguntado sobre su intención de presentar candidatura al próximo congreso local, no despejó dudas al ceñirse a un "ya veremos" porque "todavía no está convocado".

"No se sabe la fecha, supongo que será en la primavera, habrá una coordinación entre local, provincial y autonómico", vaticinó.

