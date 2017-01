Natxo Lezkano no se fia del Cáceres

El CB Breogán recibe al Cáceres este sábado a las 20 hores en el Pazo. El partido estará dedicado a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas.

Para este partido Lezkano dispone de la totalidad de la plantilla. "Algunos tienen problemas pero creo que llegarán para el partido" decía el técnico en el transcurso de la rueda de prensa previa celebrada esta mañana.

Lezkano no se fia del rival: "es un equipo muy completo y tienen el mejor porcentaje de tiros de 3", decía. El técnico vasco reconoció que el partido de ida (50-113) no sirve de referencia, "a ellos no les salió nada y anosotros todo"

