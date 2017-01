La justicia investigará por primera vez la masificación en las aulas madrileñas

El recurso de Comisiones Obreras ha llegado a cinco juzgados de lo contencioso administrativo tras agotar la vía interna de la propia Administración. Tres de ellos han admitido a trámite la demanda y han abierto diligencias para comenzar a investigar si la Consejería de Educación cometió alguna ilegalidad al aumentar la ratio de alumnos por aula por encima de lo marcado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el curso pasado en colegios e institutos públicos de la capital, del este y del oeste de la Comunidad. Otros dos juzgados, a los que llegaron las denuncias por masificación en las aulas del norte y del sur de la región, se han inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que escapa a sus competencias aunque aprecian motivos para investigar.

Según la denuncia del sindicato, más de 2.700 clases estaban masificadas el curso pasado (2015-2016) y más de la mitad, 1.353, pertenecen a la Educación Primaria. Le sigue Infantil y el menor número de ratios superadas se registrarían en Secundaria y en Bachillerato. El 59% de esos grupos se registran además en la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, que incluye algunos de los municipios con más población de la Comunidad, como Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Leganés. Según la denuncia, sólo en Infantil y Primaria, cada centro educativo tuvo de media el curso pasado casi 3 grupos que incumplían la normativa.

"Van Grieken ha negado la realidad"

Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid reprocha la respuesta política del consejero de Educación, Rafael Van Grieken: "La respuesta política del consejero ha sido insuficiente y rechazable porque ha negado la realidad en sede parlamentaria de manera reiterada, ha dicho que en Madrid no había problemas de exceso de ratios". Asegura el sindicato que su denuncia está fundamentada tras realizar un estudio aula por aula en cada centro público, algo por lo que, denuncia Galvín, "todos los que han colaborado en la demanda han tenido de alguna manera o de otra presión e incluso abroncamiento por parte de las direcciones de área por hacer estas denuncias". "El gobierno de Madrid no nos ha dado ninguna respuesta y eso no has abocado a la vía judicial", explica.

