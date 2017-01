La justicia archiva la denuncia de González-Moñux contra Ossorio por acoso laboral

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado por unanimidad el archivo de la denuncia presentada por la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elena González-Moñux, contra el portavoz de la misma formación, Enrique Ossorio, por la supuesta comisión de “un continuo trato humillante y vejatorio”. La Sala considera en el auto que hay que proceder al archivo del expediente “ante la total inexistencia de indicios de infracción penal”.

Esta resolución puede ser recurrida en súplica ante el mismo Tribunal en el plazo de tres días.

La decisión del TSJM llega dos días después de hacerse público el escrito de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en el que el Ministerio Público solicitaba que no se procediera a la apertura de un proceso penal para comprobar los hechos denunciados que, de ser acreditados, "en ningún caso serían constitutivos de delitos".

La Sala del TSJM hace suyos los argumentos de la Fiscalía. En el auto asegura que los hechos denunciados "no permiten sino observar un 'mal ambiente' entre ambos compañeros de Grupo "(parlamentario), y ni siquiera sería delito "aun cuando mediase una relación funcionarial o laboral con superioridad", algo que no aprecian ni el Ministerio Público ni los jueces del TSJM pese a ser él portavoz del PP en la Asamblea y ella portavoz adjunta.

Pese a que González-Moñux asegura que fue objeto de un “continuo” trato humillante y vejatorio, la Sala no lo aprecia y asegura que "reiteradamente los tribunales se han encargado de señalar cómo aquel mobbing o acoso laboral tipificado como delito no puede ser identificado con incidentes aislados que no revistan especial gravedad, por más que tengan lugar en un ambiente laboral tenso".

La diputada González-Moñux, de baja médica por depresión, denunció a Ossorio el pasado mes de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia por acoso laboral. En la denuncia, la parlamentaria detalla que en un pleno del pasado mes de junio, Ossorio le espetó: "¡Es que no te sabes la ley, eres tonta, tonta! Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas ¡Venga, ve y te las estudias! y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a preguntar".

La ausencia de Moñux en la Asamblea ha puesto en evidencia la fragilidad parlamentaria del PP. Sin esta diputada, la formación de Cifuentes y Ciudadanos suman lo mismo que la oposición.

