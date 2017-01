Mucha alarma y poca gripe en Madrid

Este jueves se ha publicado el Boletín Semanal de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la gripe en España. Y Madrid aparece como una de las comunidades con menos casos del país. La media nacional se encuentra en 174 infectados por cada cien mil habitantes y aquí hay 123. Pese a ello el consejero Jesús Sánchez Martos ya ha comenzado a reprogramar para otras fechas cirugías no urgentes.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, cree que la decisión de Sánchez Martos crea alarma social "No estamos en una situación tan grave que obligue a tomar medidas de este tipo. Más bien nos parece que ha habido un poco de falta de previsión, o falta de planificación u organización porque que por este asunto se tengan que suspender operaciones no nos parece bien." En la misma línea ha reaccionado Ignacio Aguado: "No sé cómo hace este consejero que todos los años hay gripe y siempre le pilla con el pie cambiado"

Si no es por la gripe, ¿por qué están saturadas las urgencias de muchos hospitales?

En la tarde del jueves, en el Hospital Ramón y Cajal, había 47 pacientes en la sala de urgencias esperando ingresar en planta. Siete de ellos llevaban 48 horas allí y 34, más de un día. Javier Cordón, portavoz del sindicato MATS, explica que al menos a su centro "no ha llegado nadie del personal que la consejería asegura que ha contratado". "De hecho llevamos meses con doce bajas sin cubrir en la urgencia. El caso de los celadores es escandaloso. Sólo hay 17 para toda la hospitalización. A veces dan las seis y media de la tarde y no han podido levantar a todos los pacientes".

En el hospital de La Princesa han habilitado 24 camas que llevaban meses cerradas. Jesús Jaén del MATS calcula que de las 564 camas que constan en la memoria del centro sólo se están utilizando 438, de ahí la saturación de personas en la urgencia.

