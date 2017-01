Vadillo: "Hemos perdido nuestros valores, nos creímos muy buenos"

El capitán del Palma Futsal, Antonio Vadillo, arropado por el entrenador Juanito y por el portero Carlos Barrón, ha hecho autocrítica y ha reconocido que el equipo "ha tocado fondo" tras la derrota del martes pasado contra el Gran Canaria en Son Moix, que perdieron por 2-3 tras una segunda parte para olvidar en la que los canarios remontaron un 2-0 a favor de los mallorquines.

Dice Vadillo que los jugadores se han dejado llevar en las últimas semanas por la euforia generada a raíz de los buenos resultados del inicio de liga y que ahora están pagando las consecuencias. "Inconsicentemente nos pensábamos que teníamos que ganar por ocho a cero porque somo muy buenos. Pues quizá no somos tan buenos. Si jugamos al doscientos por cien podemos ganar a cualquier rival pero si no jugamos al doscientos por cien nos puede ganar cualquier rival. Los responsables somos los jugadores y contra el Gran Canaria faltamos al respeto a la profesión y a nuestro deporte, porque no tuvimos la actitud necesaria para jugar el partido y por eso perdimos y nos pusieron en nuestro sitio", explica.

Vadillo cree que es momento de reflexionar y dar el valor correcto a las cosas y lo ejemplifica así: "Hemos entrado por tercera vez consecutiva en la Copa de España y ni lo hemos celebrado. Las cosas son más difíciles de lo que parece y por ahí hemos perdido nuestros valores y tenemos que recuperarlos".

"Inconscientemente todos nos hemos creído que eramos más buenos de lo que somos, hemos perdido la perspectiva y ahora lo estamos pagando. Tenemos que ser conscientes de que todo cuesta mucho y que ganar a cualquier rival nunca es fácil. En el momento que te relajas y dejas de respetar al rival porque te crees que puedes ganar con dos marchas menos, te equivocas. Con dos marchas menos gana El Pozo, El Inter o el Barça, pero el Palma no gana con dos marchas menos", argumenta el capitán del Palma Futsal renunciando a la condición de equipo grande.

No duda en ningún momento Antonio Vadillo en reconocer que el equipo se ha dejado llevar por la euforia abandonando sus principios vitales. "Hemos perdido la humildad, sacrificio, compromiso... Esos valores que nos han hecho llegar hasta donde hemos llegado. Juanito, como entrenador, es responsable, pero los jugadores somos los culpables porque en los dos últimos partidos no hemos dado ni el veinticinco por cien de lo que podemos dar", sentencia.

El capitán también a salido en defensa de su entrenador, Juanito, cuestionado ultimamente a raíz de la irregular dinámica de resultados. Sobre Juanito Vadillo dice: "Me parece injusto por todo lo que Juanito nos ha dado. Si hablamos de los resultados del equipo, es verdad que no jugamos bien ultimamente, pero el equipo va cuarto y los jugadores veteranos sabemos lo difícil que es estar en esa posición y nos tiraremos de los pelos cuando no lo estemos".

Vadillo cree que a pesar de todo el equipo está en una posición privilegiada ya que ha acabado la primera vuelta con un punto más que el año pasado y en cuarta posición, sólo sueperado por Barça, Inter y ElPozo, en ese sentido reitera: "Creedme, no somos un grande. Nos lo habíamos creído pero no somos un grande. hay tres equipos que son muy superiores a nosotros. Podemos luchar y hacer cosas bonitas, tenemos una gran plantilla y un gran cuerpo técnico pero tenemos que hacerlo todo muy bien para poder aspirar a ciertas cosas".

El Palma jugará este viernes otra vez en casa contra el Burela el primer partido de la primera vuelta. Antonio Vadillo espera que a partir de aquí el equipo recupere la estabilidad y mentalidad perdida en las últimas semanas. "Tenemos que recuperarnos, jugar como un equipo pequeño luchando cada balón como si nos fuera la vida y a partir de ahí los resultados llegarán, pero tenemos que poner los pies en el suelo", concluye.

