Susto de Valverde con una valla y Luisle debuta en el Tour Down Under

Alejandro Valverde arrancó el 2017 con un susto a escasos metros de casa. Conforme dejaba la urbanización en la que reside la barrera de acceso de vehículos bajó de forma inesperada e impactó de lleno con el pecho y los brazos del ciclista. Así lo contaba el propio Valverde en un comunicado emitido por Movistar: "Me he dado un golpe tremendo. He intentado entrenador pero sólo he podido aguantar media hora por los dolores. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo casi no me puedo mover".

Un gran susto que no impedirá, en principio, que mantenga sus planes para la temporada. Arrancará en la Challenge de Mallorca a final de este mes de enero. También habrá que esperar para los debuts de sus compañeros Rubén Fernández y José Joaquín Rojas, que además sufrieron ambos operaciones de mandíbula y tibia respectivamente hace unos meses.

Cartel del Astana para anunciar el Tour Down Under

El ciclismo profesional de la Región sí tendrá representación en próximos días para el Tour Down Under australiano. El muleño Luis Leon Sánchez liderará al Astana en esta ronda, en la que ya ganó una etapa en 2010. 'Luisle' hizo público su calendario de 2017 y estará en Giro y Vuelta junto a Fabio Aru como escudero de lujo.

