Pallarés deja el UCAM y dudas Reverte-Francisco en el fichaje del central

Pablo Pallarés dejó de ser jugador del UCAM Murcia CF. El delantero abandona la disciplina universitaria y se enrolará en la Ponferradina, donde coincidirá con otro ex del UCAM, Alejandro Chavero. El punta no ha tenido oportunidades en Liga esta temporada y apenas jugó dos ratos en Copa del Rey ante el Celta de Vigo. Su marcha y la de Juanma Delgado provocan la llegada de Luis Fernández y dejan en el aire la continuidad de Pere Milla. La idea inicial del UCAM, tal y como se le notificó al Eibar, pasaba por romper la cesión del punta pero si no hay acomodo para él antes del 31 de enero, se quedará en el equipo.

Francisco le haría hueco en una plantilla de 21-22 jugadores que contará con tres refuerzos invernales (Manuel Sánchez, Cedrick y Luis Fernández) con seguridad. La duda está en la posición de central. Pedro Reverte aseguró que buscaba un jugador que completara esa faceta con Fran Pérez, Albizua y Hugo Álvarez, pero Francisco aseguró tras el choque ante el Levante que daba "la plantilla prácticamente por cerrada". Preguntado por la búsqueda del central, fue rotundo: "No lo necesito. Pero estoy abierto a que el mercado pueda darnos algo que mejore lo que ahí. Pero no buscamos un central por buscarlo".

