L’Alt Camp s’uneix per promocionar els clústers industrials

Dotze municipis de l'Alt Camp han rubricat un pacte per promocionar, de manera conjunta, els seus polígons industrials i captar noves inversions. L'aliança es coneix com a Pacte Camp de Valls, Parc Industrial de l'Alt Camp. Valls i onze localitats més volen convertir-se en un referent en logística i indústria. De fet, actualment, ja sumen fins a 18 polígons situats en set milions de metres quadrats de sòl industrial. La comarca compta amb 3.500 empreses instal·lades, bona part de les quals se centren el camp de l'automoció i el paper. El conseller d'Empresa, Jordi Baiget, ha destacat que es tracta d'un projecte ‘pioner, no s’ha fet abans a la resta del territori català’. El pacte també vol mancomunar serveis de suport a l'empresa i l'emprenedoria. A més, preveu activitats de foment de la internacionalització, la formació i l'exportació.

Els municipis que han signat el pacte són Alcover, Alió, Bràfim, Pla de Santa Maria, Els Garidells, La Riba, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Valls, Vila-rodona, i Vilabella.

L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha afegit que l'Alt Camp és ‘l'àmbit territorial del sud del país que està liderant amb més força el creixement’ i que en aquest context ‘les administracions hem de ser capaces d'impulsar i propiciar acords amplis per col·laborar amb el món de l'empresa i els seus projectes de futur’.

L'acord formalitzat aquest dijous després de mesos de treball té un dels seus pilars bàsics en la col·laboració entre administracions i empreses. En aquest sentit, el projecte preveu la promoció del pol que conformen la indústria de l'automoció, alimentació, logística, paper i empreses de material de la construcció, en els que Valls i l'Alt Camp hi juguen un paper important amb la concentració d'empreses líders en aquests sectors. Aquest pol industrial estratègic ha de ser un dels pilars sobre els que pivotin les polítiques de promoció industrial ja que ofereix avantatges competitius i mà d'obra qualificada per a l'atracció de noves inversions i la implantació de noves empreses.

