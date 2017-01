Los 'Monstruos' de Leiva llegan a Salamanca

El músico madrileño Leiva regresa a Salamanca para presentar el tercer disco de su carrera, “Monstruos”, aclarando que no todo está escrito ni visto aún en el terreno del pop y el rock cantado en castellano, que quedan puntos de vista nuevos y originales. Leiva es uno de esos, y algunos momentos de este disco, la demostración empírica de ello.

El concierto está previsto el sábado 4 de marzo en el Multiusos Sánchez Paraíso y las entradas para asistir ya están a la venta. Se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo, en la taquilla del Multiusos Sánchez Paraíso, en Long Play, en Shogun y en www.ticketmaster.es. El precio es de 24 euros en venta anticipada y 28 euros el mismo día del concierto.

Desde que comenzó su carrera en solitario, cuya tercera referencia es este nuevo disco Monstruos, Leiva se ha consolidado como un valor indispensable en el panorama del rock en español.

Su primera banda se llamó Malahierba y con ella aguantó desde los tiernos catorce años hasta su mayoría de edad. La idea fija de imbuirse de rock de manera más seria, y que dejase de ser una excusa de ocio, lleva a Leiva a juntarse con Rubén Pozo y Tuli y hacer un grupo de versiones de Leño. Era 1999 y nacía Pereza.

La historia discográfica de Pereza empieza en el 2001 con un primer disco, Pereza, al que seguiría al año siguiente, ya reconvertidos en dúo, Algo para cantar. El salto de trampolín de Pereza se produciría con Animals. Después llegarían otros dos discos: Aproximaciones en 2007 y Aviones en 2009.

En 2012 comenzó su carrera en solitario con el disco Diciembre, con el que obtuvo críticas inmejorables por parte de la prensa especializada, arrancó en el top-3 y se mantuvo en la lista de los 50 más vendidos del 2012.

Para su segundo trabajo discográfico, Pólvora, Leiva contó con Carlos Raya (Fito, Quique Gonzalez, M-Clan, etc) como co – productor y con el apoyo del ingeniero neoyorkino Joe Blaney (Keith Richards, B-52, Prince, etc.). El resultado fue emocionante, aplastante: Pólvora entró directo al Nº 1 en ventas gracias a su sonido elegante y efectivo, pero también a un rock personal y distintivo que contiene éxitos tan rotundos como “Terriblemente cruel”, con el que consiguió el disco de platino en streaming y cuyo vídeo sobrepasó en sus primeras semanas de emisión las tres millones de visitas. Así, disco y autor fueron agasajados por el público y halagados por la crítica, y en su recorrido cupo la nominación al mejor artista español de los European Music Awards (EMAs) de la MTV, la de Rolling Stone como Mejor Canción, o el galardón recibido en los Premios 40 Principales a Mejor Artista Rock Español). Además Pólvora fue el 2º disco más vendido del 2014 en iTunes España, el 3º disco más escuchado en Spotify, llegando a acumular 67 semanas en la lista de álbumes más vendidos.

En el 2015 Leiva recibe el doble disco de oro como reconocimiento por las ventas de Diciembre y de Pólvora.

Tras unos meses ordenando lo escrito durante la gira, componiendo desde la calma, el madrileño se mete de nuevo en el estudio con Carlos Raya y Joe Blaney. El resultado llega meses más tarde, es Monstruos, cuyo primer adelanto es el single y clip “Sincericidio”, que salió a la calle el 24 de junio de 2016, y donde nos hallamos con la dulce melodía irremediable que dicta un corazón alborozado en manos de un riff-man pletórico.

Comentarios