Fisac hace de Luis Enrique y desdice a Sergi Pino

El técnico del Retabet.es GBC, Porfi Fisac, ha protagonizado en la previa a la visita del Barça B al Gasca un episodio similar al de Luis Enrique y Piqué en el Barça. El defensa azulgrana criticó dúramente a los árbitros, pero su entrenador no secundó su protesta y le dejó sólo ante el comité arbitral. En el equipo donostiarra, Pino se desmarcó el pasado lunes con unas duras declaraciones contra los árbitros que, al margen de que pudiera tener razón, no dejó de sorprender a todos. Fisac ha bromeado con ese episodio señalando que él era Luis Enrique y Pino era Piqué, para después desdecir a su jugador con su queja contra las actuaciones arbitrales, ensalzando la labor de los colegiados esta temporada. Realmente, ha sido más gracioso que un toque de atención, pero es verdad que la opinión del entrenador no tiene nada que ver con la del jugador, que habló incluso de falta de respeto.

-Respuesta a Pino. "Sergi va a ser de Pique y yo voy a hacer de Luis Enrique o Zidane. En esta competición el arbitraje está subiendo el nivel cada partido. ¿Qué se equivocan? Pues igual que jugadores fallan tiros y un entrenador con los cambios, y no creo que hayamos ganado o perdido más por la actuación arbitral. Son muy limpios y honestos, y eso me agrada".

-Diferencia a su rendimiento en casa y fuera. "Debemos tener un poco de mili con esta plantilla porque nos han acostumbrado a estar en una parte alta de la tabla pero carece de tranquilidad cuando juega fuera y en el Gasca el público nos la da y nos hace estar por encima de su nivel Lo que no pasa es que nos falta experiencia porque la mayoría son jugadores con pocos años en la competición. Tenemos un nivel y no quiero ser intransigente con estos jugadores porque me están dando mucho".

-Razones para el rendimiento en el Gasca. "En casa esa hermandad y compromiso del público de nota, era algo que demandábamos y eso nos está dando muchas cosas. Y ojalá que les haga crecer todavía más".

-Inexperiencia del Barça B. "Ellos tienen algún jugador con tablas pero hasta ahora los partidos sueño han resuelto es por la inexperiencia, y por eso necesitamos un ritmo vivo y hacer un control del juego mucho más que otro días".

-Ganas de desquitarse de la última derrota. "El grupo le gusta tanto jugar que lo que me demandan es más minutos todo el mundo. Tenemos una rotación con 10 jugadores, seguiremos en esa línea. Rico ha comenzado con su recuperación en Madrid y probablemente dentro de una semana se desplazará a Donostia para seguir con su recuperación".

