Flexibilització dels requisits per contractar personal forà

Els empresaris podran contractar personal de la quota general sense titulació ni experiència si en garanteixen una formació.

Es tracta d'una modificació del reglament de la quota general, aprovat el passat mes d'octubre, per flexibilitzar els requisits de contractació, i per això cal presentar un pla de formació al Servei d'Immigració, que el treballador signi el compromís de formar-se, i el Servei d'Ocupació emeti un expedient que acrediti la idoneïtat del perfil professional. Aquesta modificació implica també l'obertura de dues noves professions com són la de peó de la construcció i rentaplats, i la reducció en 100 euros del salari mínim de recepcionista d'hotel i cambrer.

Paral·lelament, el Govern també ha aprovat aquest dimecres una nova quota d'autorització de residència i treball per compte propi amb 259 permisos. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha explicat que la situació del Servei d'Ocupació és millor del que esperaven i com a conseqüència els empresaris s'han trobat amb dificultats per trobar mà d'obra.

