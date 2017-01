Acord per les indemnitzacions dels afectats de l'Aigua d'Arinsal

Acord per les indemnitzacions per la intoxicació d'Aigua d'Arinsal amb la distribuidora Eden: els afectats cobraran 207€ amb certificat mèdic, 59€ per dia de baixa laboral.

Així ho ha avançat a la SER el Col·lectiu Ronda, coordinador de la demanda col·lectiva a Catalunya dels afectats per la contaminació, que van arribar a superar els 4.000.

El març de l'any passat es va produir una contaminació massiva per norovirus entre els consumidors de garrafes d'Aigua d'Arinsal distribuïda per l'empresa Eden a tot Catalunya, fonamentalment a les províncies de Barcelona i Tarragona. La contaminació es va originar a la mateixa font, a Arinsal, per la qual cosa el Govern es va veure obligat a tancar-la a l'abril. Fruit d'aquesta situació, l'empresa Aigües del Pirineu, va fer fallida.

El Col·lectiu Ronda, especialista en demandes col·lectives, va gestionar i coordinar la demanda contra les empreses distribuidores de l'aigua contaminada.

L'origen de la contaminació de la font, molt inusual, està sent analitzat per un equip francès especialitzat contractat pel ministeri de Salut des de la tardor passada. Els resultats dels estudis encara es desconeixen.

