Guerra d'escriptors per la publicació de 'El ball de la vida'

Josep Dallarès interposa una demanda per vulneració del dret a l'honor, contra els autors del llibre "El ball de la vida", Albert Salvadó i Anna Tohà, i contra l'editorial Meteora, que el va publicar.

Segons avança El Periòdic d'Andorra, Josep Dallarès sol·licita que es retiri la primera edició del llibre, publicat al març del 2016, perquè els autors rectifiquin el que han escrit d'ell.

El llibre conta la història d'un nen que va ser atropellat quan tenia 4 anys, a Encamp, i la lluita de la seva família per donar una vida digna al nen. Una història basada en fets reals i on també es critica a aquells que, segons el llibre, van dificultar l'esclariment dels fets. Entre ells s'anomena als dos excònsols d'Encamp en aquell moment: Enric Pujal i Josep Dallarès.

Josep Dallarés, que és qui ha interposat la demanda, no ha volgut fer cap declaració i ha assegurat a la Cadena SER que no farà cap tipus de valoració fins que la justícia no és pronunciï.

Des de l'editorial Meteora també han rebutjat fer cap tipus de declaració al respecte; però el seu administrador, Jordi Fernando, ha confirmat la denuncia i ha assegurat que estan demanant orientació legal per decidir quins seran els passos següents.

A hores d'ara ha estat impossible localitzar a l'autor del llibre "El ball de la vida" Albert Salvador.

