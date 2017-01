Dures crítiques de l'oposició per la contractació d'un estranger per dirigir l'INAF

L'oposició critica el nomenament de l'exdirectiu del Banc d'Espanya, Raúl López, com a nou director de l'INAF i qüestiona si no hi ha andorrans preparats per aquest càrrec.

Com ha preveia ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, aquest nomenament per fel fet de no ser de nacionalitat andorrana ha generat crítiques des dels grups de l'oposició.

Els més crítics com ja ho van ser en l'aprovació de la modificació de la Llei de l'INAF han estat Socialdemocràcia i Progrés. El conseller general, Víctor Naudi, diu que no li ha sorpès aquest nomenament i creu que el Govern ja el tenia predeterminat. En aquest sentitu, insisteix que el director de l'INAF ha der andorrà i que aquesta maniobra suposa un trencament de l'equilibri de sobirania decantant-se cap al costat espanyol.

Des de les files socialdemòcrates, Gerard Alís, creu que hagués estat més raonable haver buscat una persona de més al nord, tot i que consideren positiu reforçar l'INAF amb més personal.

Per la seva part, el conseller general del grup liberal, Ferran Costa, ha titllat d'intolerable el tarannà que està mostrant Demòcrates per Andorra i que s'ha demostrat en d'altres institucions en què ha nomenat càrrecs directius de fora del país. Ha posat l'exemple del SAAS, AREB, Andorra Turisme o el cap de gabinet del cap de Govern. Per tot plegat manifesta que el grup de la majoria no creu en el talent del país.

Costa ha dit que també volen saber quina serà la remuneració d'aquest càrrec i si comportà un augment de la despesa.

