L'advocat dels pares de Nàdia abandona la defensa

L'advocat dels pares de Nàdia Nerea, Alberto Martín, ha anunciat que abandona la defensa de Fernando Blanco i Marga Grau just després que prestin declaració, aquest divendres, als jutjats de la Seu d'Urgell per un presumpte delicte d'explotació sexual de la nena.

Martín, en declaracions a Antena 3, ha explicat que li resulta incompatible defensar tots dos progenitors a la vegada perquè, si bé ara no hi ha conflicte entre ells, aviat la mare, que està fora de la presó, reclamarà el retorn de la pàtria potestat de la nena. És per aquesta raó que deixa la defensa i no pas per la darrera imputació per explotació sexual de la nena de la què hauran de respondre aquest divendres davant l'instructor després que els Mossos d'Esquadra trobessin imatges suposadament pornogràfiques de la petita en un pendrive del seu pare.

