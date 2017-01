La zona franca se fija dos ó tres años para poder subsistir

La zona franca de Sevilla cuenta hasta el momento con 4 empresas instaladas y una en proceso. Se trata del Grupo Janonne, TRH, Sevitrade y Componentes electrónicos Solutions, además de Hispalense de líquidos que está en proceso de instalación en la zona de ventaja fiscal.

Una cantidad de empresas muy por debajo de la treintena que se interesaron en un principio. Javier Landa, delegado del Gobierno para la zona franca, argumenta que llevan operativos desde el 1 de septiembre, una vez se cerró el vallado, y que el traslado de empresas es un proceso lento. Por este motivo el objetivo se fija a medio plazo, y que en dos o tres años se alcancen la veintena de empresas que garanticen la viabilidad de la zona franca. Esto depende de los recursos financieros suficientes, a través de los impuestos de sociedades, que hoy en día son de cero euros.

Landa ha recordado que la zona franca obliga a las empresas, a cambio de beneficios fiscales, a garantizar la creación de empleo. También garantiza que la zona franca de Sevilla no se verá afectada por la gestión de Majarabique, en la que ha lamentado ''cierta candidez'' del Puerto de Sevilla a la hora de no optar a su gestión en favor del puerto de Huelva. En todo caso, asegura que la zona franca de Sevilla no tiene competencia en puertos próximos.

También ha apostado por abordar el dragado realizando lo fijado por la DIA y garantizando el riego de los arroceros.

