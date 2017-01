Al carajo. ¡Soy feminista!

El otro día escuché: “Si no eres feminista, eres machista, no hay otra opción” y no puedo estar más radicalmente de acuerdo. Que las mujeres sois seres superiores lo tengo claro desde que os veía sobrepasado jugar al elástico en el recreo.

Y es que lo de la igualdad ya no hay quien se lo trague, por una sencilla razón, porque es mentira. No somos iguales, ajolá. Sois seres superiores. El feminismo es el único camino. Será porque nací entre mujeres, crecí entre mujeres, y fui criado y educado por mujeres, que celebro que así sea. Y me río yo en la cara de Rómulo y Remo, qué sabrán esos cachorros lo que es un imperio, si nunca conocerán el verdadero privilegio de ser amamantado de verdad por lobas.

El feminismo es el único camino, y si no eres parte de la solución eres parte del problema. Por larga que sea la lista de listos que tratan machismo y feminismo como lugares equidistantes, siendo tan obviamente equidistintos. Tanto que el primero es el oscuro lugar del que venimos y el segundo es el ansiado destino hacía al que vamos. Pobres de aquellos y aquellas que buscan el punto medio porque en este caso solo estarán consiguiendo quedarse a mitad de camino.

Al carajo tanto tonto de feminismo no, pero hembrismo sí, mujerismo no, pero feminismo a lo mejor. Feminismo, feminismo y feminismo, porque si no eres feminista, eres machista, no hay otra opción. El feminismo es el único camino. Y ajolá estuviéramos en otras cosas, ajolá pronto las mujeres no se sientan acosadas en el metro, puedan volver solas a casa, cobren lo mismo que los hombres, ajolá, ajolá ni una muerta más, ajolá pronto desaparezcan todos esos monstruos que mientras sigan siendo hombres deben hacernos a todos los demás: feministas y conscientes de que las mujeres…son seres superiores.

Y eso por mi Tierra lo sabe hasta Dios, que con su problema de no saber delegar lo quiso llevar él solo to palante y por tal de mantener el heteropatriarcado se hizo Padre, Hijo y Espíritu Santo…y al final del cuento y con to y con eso…sabe que aquí manda la madre.

Al carajo tanto idiota disfrazado de filólogo…luchando contra raíces y sufijos. Que entre pacifismo y terrorismo el punto medio lejos de ser el equilibrio da como resultado como poco la mitad de los muertos.

Al carajo todos esos intolerantes que esconden sus fobias en el diccionario, y son los mismos de “si no hay una matriz que no lo llamen matrimonio”, porque supongo que con ese argumento si es entre dos mujeres la cosa puntúa doble.

Al carajo los que dicen que “no son machistas pero…”, porque recuerden que de nada vale lo que viene antes de un pero. Al carajo esos micromachismos que como decía el anuncio si no son micromachismos no son los auténticos. Al carajo las azafatas del champán en el ciclismo, al carajo las aguantaparaguas de las motos, al carajo las ninfas y al carajo todos los tíos que defienden esto. Al carajo todos estos lingüistas de pacotilla que por coherentes ajolá cobrasen su salario en sal.

Al carajo todos y todas los que comparan lo incomparable. Al carajo todos aquellos que quieren instalar un debate sintáctico donde cada día tenemos mujeres muertas.

Al carajo aquel que quiere limpiar , fijar y dar esplendor, sin entender que esta pelea no es con la RAE si no con el modelo de sociedad que queremos. Al carajo todos y todas los y las machistas!!!Sin excepción…sin piedad y sin acritud..ya que etimológicamente el carajo era el puesto de guardia situado en el palo mayor de los navíos españoles. Un lugar aterrador, provocador de nauseas, usado como método de castigo y escarmiento. Porque como dijo Antonio Maestre “Si no eres feminista, eres machista, no hay otra opción” y no puedo estar más radicalmente de acuerdo.

Fdo: Un feminista y feminaci porque es de feminacimiento. Un ser inferior que luchará a vuestro lado si me lo permitís y al que nada ¡haría más feliz que nuestra verdadera preocupación pronto no sea esta lacra si no los sufijos, los prefijos y que la gente aprenda a decir “motu proprio” y soy Feminista.

