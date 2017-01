Presentan un plan de servicios sociales sin las diputadas responsables

Reza la convocatoria: "la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, ofrecen una rueda de prensa para informar sobre la colaboración establecida entre ambas instituciones en materia de inversiones en infraestructuras y recursos sociales..." Y así lo han hecho.

Y con la comparecencia de las dos de Compromís en marcha ha acudido a la sala de prensa, y se ha sentado entre los periodistas la socialista Mercedes Berenguer diputada del área de bienestar social. Pero no ha aparecido Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida y diputada de inclusión social.

Al término del encuentro, y por casualidad, Pérez Garijo se enteraba por los periodistas de la convocatoria y lamentaba no haber sido no ya convocada, sino informada siquiera.

Y Amigó y Oltra han presumido de "colaboración institucional" en un doble sentido: la Diputación va a construir tres centros de atención a enfermos mentales (residencias y centros de día) en Carcaixent, Sueca y Paterna. También un centro de atención a menores en la instalación del antiguo centro de menores de Lliria. Y por otra parte invertirá 2'7 millones de euros en los servicios sociales de municipios de menos de 10.000 habitantes. Esa última parte es la que asegura Pérez Garijo que es de su responsabilidad.

La falta de tacto ha dejado en segundo plano los términos de un acuerdo de colaboración inspirado en el Pacto del Botánico y en el que ha mostrado cierto interés la Diputación de Castellón, en manos del PP. Con la de Alicante Mónica Oltra lleva un año intentando hablar pero no lo ha conseguido.

El criterio seguido pasa por atender las demandas de los municipios y cubrir necesidades básicas: faltan centros específicos para enfermos mentales y el centro de menores de Valencia está saturado. Lo que ya no vale es el criterio anterior de construir "por amistad" hiciera falta o no. Y hay centros y residencias vacíos en municipios de alcaldes amigos del conseller o diputado de turno porque no hacían falta mientras otros municipios, subrayaba Mónica Oltra, carecen de centros de sí que precisan.

Lo que no está claro todavía es el modelo de gestión de esos centros. Podrían quedar en manos de entidades sin ánimo de lucro o, en el caso de poder dotarlos de funcionarios si se confirma el cambio en la normativa sobre la tasa de reposición anunciado ayer por el gobierno central en la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes, podrían ser públicos. Pero todavía no está decidido.

