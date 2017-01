A centrarse en lo importante

Lo mejor: una distracción menos. Qué sí, que lo que mola es pasar a cuartos para ilusionarnos con la posibilidad de reverdecer viejos laureles y echarnos una sonrisa que nos endulce tantos sinsabores, pero oigan ¿para qué? ¿para que luego en cuartos el equipo se deje las fuerzas y caiga eliminado dos partidos después?, o ¿para qué? ¿para que supere también los cuartos y luego en semifinales se lleve siete del Camp Nou, que un campo así va a tocar visitar tarde o temprano? Pues miren, no. Lo mejor es centrarse en lo verdaderamente importante que son las veintidós finales, no de Copa sino de Liga, que tiene por delante el Valencia hasta final de temporada.

FICHA TÉCNICA 2 - Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Roncaglia, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Radoja (Marcelo Díaz, min.63), Tucu Hernández (Wass, min.80), Señé; Lemos (Pape, min.77)s, , Pione Sisto y Rossi. 1 - Valencia: Jaume; Cancelo, Javi Jiménez (Santos, min.70), Mangala, Lato; Soler (Parejo, min.46), Medran, Fede Cartabia; Rafa Mir (Gayá, min.65), Bakkali y Vinicius. Goles: 1-0 Rossi, min.61; 1-1 Vinicius, min.64; 2-1 Sisto, min.90 Árbitro: Hernández Hernández (canario). Amonestó a Mangala por parte del Valencia. Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio municipal de Balaídos ante unos 12.000 espectadores.

Y de un partido sin historia me voy a quedar con algunas cosas. Me voy a quedar con los chavales, con el paso al frente que siguen dando algunos de ellos para estar a disposición de Voro para cualquier envite, sea de la enjundia que sea; paso ya dado por Carlos Soler hace un par de semanas, al que también se quiere sumar Lato, que poco a poco se va soltando y ofreciéndonos detalles de un buen lateral para dentro de no mucho tiempo. Y mención para Javi Jiménez. Con lo mal que lo pasó el chico en la ida, pagando excesivamente el peso de la novatada, qué bien ha estado hoy y qué pena la lesión que le obligaba a dejar un partido en el que estaba mostrando una colocación y anticipación dignas de una categoría superior a la de bronce del fútbol español.

Y no me quiero olvidar de Vinicius. Porque aunque no es canterano, también es un chaval, y un chaval que lo ha pasado mal en Valencia. Que ha tenido que escuchar un aluvión de críticas desde que llegó por parte de todo el mundo; merecidas la mayor parte porque no nos había ofrecido absolutamente nada, pero que quizá muchas de ellas no tenían que ir dirigidas hacia él, sino al que lo trajo por 3,5 millones de euros por el 50% de sus derechos: el sobrevaloradísimo Rufete. Así que quiero acordarme también de un chaval que esta noche por lo menos se acostará con una sonrisa porque ha podido por fin marcar su primer gol con el Valencia, aunque no valiera para nada.

Comentarios