Alberto Agrelo: “La nieve y el frío complican todavía más el drama de los migrantes”

Estos días se podía leer en la prensa internacional titulares como “La UE afea a Grecia la insostenible situación de los refugiados en el frío”; pero también otros con el mensaje contrario: “Grecia denuncia la falta de solidaridad europea mientras el frío azota a los migrantes”. Unos y otros culpando al de enfrente y el drama sin resolver. Un contexto ya de por sí complejo en los campamentos de refugiados en Lesbos y otros puntos de Grecia, de Macedonia o de la Ruta de los Balcanes, pero que la ola de frío está convirtiendo en una pesadilla todavía mayor. Pero para eso hay que llegar a Europa; tienen que jugarse la vida en el Mediterráneo en unas condiciones infrahumanas y en unas embarcaciones que no están preparadas para esas odiseas, más que travesías. Las cifras oficiales hablan de más de 10.000 muertos en esas aguas, pero son cifras que no contemplan los incontables y no controlables naufragios que se producen día tras día.

Un equipo de bomberos y profesionales de las emergencias que configuran PROEMAID Galicia, partieron hoy desde Madrid hacia Atenas y, desde la capital helena, han puesto rumbo a Lesbos. Allí ya estuvieron de diciembre de 2015 a agosto de 2016. Lo hicieron con sus ahorros y con donaciones. Ahora han logrado reunir una cantidad de dinero que les permitirá ayudar a miles de migrantes en pleno Mediterráneo. Andrés Agrelo es un bombero de O Porriño, coordina este grupo en Galicia y pasó por el tiempo de Vigo Hoy por Hoy para contarnos su experiencia.

Y es que este grupo de 6 voluntarios se dedica a las durísimas labores de rescate en el mar durante esas largas noches; esas horas que, en la dureza de la oscuridad, mezclan sensaciones de esperanza y desesperación para miles de migrantes. Saben que un segundo puede ser decisivo para poder salvar una vida; son conocedores que las frías aguas hacen que tengan que reaccionar con muchísima rapidez porque devoran vidas humanas en pocos minutos.

Tienen dinero para estar tres meses ayudando. Una vez que pase este tiempo evaluarán si las llamadas a particulares y a empresas gallegas han surtido efecto y pueden seguir salvando a gente que huye de guerras, del hambre o del ISIS. Son uno de los primeros faros de esperanza cuando, en plena noche, embarcaciones de plástico superpobladas, por la presión de las mafias y por la desesperación, buscan llegar a la costa griega sea como sea.

Tú también puedes ayudarles en www.proemaid.es. Un pequeño donativo puede servir para un galón de gasoil de esa lancha motora que se ha convertido en la puerta de entrada a Europa para muchos migrantes; en una especie de línea divisoria entre morir en el agua o alcanzar un sueño. El sueño de huir. Después tocará el de intentar vivir en una Europa solidaria pero con cada vez con más y más matices.

