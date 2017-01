Vista para sentencia la agresión machista de Morales del Vino

La Audiencia Provincial ha dejado visto para sentencia el juicio contra un anciano de Morales del Vino, Ángel Nieto Francisco, de 88 años de edad, que el 5 de octubre de 2015 propinó media docena de puñaladas a su ex compañera en plena calle, junto al supermercado Día de Morales del Vino, así como otra puñalada a un Guardia Civil retirado que intervino para evitar la agresión. La acusación reclamó el inmediato ingreso en prisión del acusado porque “no ir a prisión sería premiar la actitud de esta persona”, dijo el fiscal.

La acusación pública y privada (ejercida por la víctima) ha pedido la condena máxima por un delito de asesinato en grado de tentativa: 14 años, 11 meses y 29 días de prisión. Además, la Fiscalía ha solicitado también la máxima condena, 5 años de prisión, por un delito de lesiones al guardia civil retirado; y otros 2 años más de prisión por un delito de amenazas a otra testigo que trató de evitar la acción del acusado. La fiscalía introdujo en sus conclusiones la petición de ingreso inmediato en prisión, hoy mismo, del acusado.

La defensa del agresor, que inicialmente pedía la absolución, modificó sus conclusiones tras el reconocimiento de la acción por el propio acusado, y pide una condena de 4 años y 9 meses de prisión por sendos delitos de lesiones hacia la víctima y el guardia civil retirado. Alternativamente, si el tribunal no asume esa petición, reclamó que se considere un delito de homicidio en grado de tentativa, con una condena de 5 años de prisión, más otros 2 por lesiones al Guardia Civil retirado.

El fiscal fue muy duro en sus alegatos contra el acusado Ángel Nieto Francisco, del que resaltó su actitud machista y del que textualmente dijo: “la perversidad de esta persona es absoluta”. Razón por la que, dijo, se reclama la máxima condena en todos los delitos imputados. Y valoró que “debemos felicitarnos de que Rosalía (la víctima) no haya fallecido”, porque esa era la intención de su agresor, recalcó.

El ministerio fiscal también justificó su petición de que el acusado ingrese de inmediato en prisión porque “no ir a prisión sería premiar la actitud de esta persona”. En ese sentido, la acusación particular que ejerció la víctima también recordó al tribunal que si se le permite seguir en la residencia en la que está alojado actualmente, se le daría la oportunidad de poder acabar lo que intentó el 5 de octubre de 2015.

La defensa del acusado alegó que la víctima no murió porque su cliente no quiso matarla, y rechazó que hubiera alevosía, elemento clave para determinar el delito de asesinato. Recalcó que, de acuerdo con lo dicho por los forenses, sólo una de las 7 puñalada recibidas por la víctima tuvo pronóstico grave.

En el desarrollo de la vista oral, el acusado Ángel Nieto Francisco sólo respondió a las preguntas de su abogado y dijo que no tenía intención de matar a su ex compañera, aunque admitió sus actos y que podía haberla matado. “¡Dios mío, qué he hecho!”, dijo que exclamó cuando se dio cuenta de su acción, de la que afirmó que no era consciente.

La víctima, Rosalía, en su declaración dijo que su ex compañero era posesivo y todas las decisiones las tomaba él, por lo que la relación, que duró 26 años, acabó en ruptura hacía 2 años, cuando lo echó de su casa. Y añadió que desde que dejaron la relación, el agresor la seguía todos los días “por los celos que tenía”. En torno al momento de la agresión, admitió que la bufanda que llevaba le salvó la vida, porque evitó que la agrediera en el cuello con el cuchillo.

Una vecina, Transito, que estaba con la víctima en el momento de los hechos y se interpuso ante el agresor, afirma que el acusado manifestó que “la tengo que matar, la tengo que matar”. Afirmó que, ante la actitud del agresor, evitó con su bolso que le clavara el cuchillo en el cuello. Esta testigo, además, se quejó abiertamente ante el tribunal de la actitud de las personas “más jóvenes” que estaban en el lugar y no hicieron nada por ayudarla a ella y la víctima. Incluso alguno, dijo, usó su móvil para sacar fotos en lugar de pedir ayuda.

Otra testigo, María Jesús, que trató de intervenir en el incidente para evitarlo, afirmó que el acusado también la amenazó. “A ti también te voy a acuchillar”, recordó que le dijo el agresor, ante lo que optó por retirarse, si bien el acusado no hizo ademán de seguirla.

No fue el caso del guardia civil retirado, Antonio, al que el acusado le clavó el cuchillo por la espalda. El agente, que se ayudaba con muletas por una operación, declaró que llamó al 062 con su móvil e intervino en la escena identificándose y pidiendo al agresor que depusiera su actitud. Al no conseguirlo, le propinó un golpe con su muleta en la mano para quitarle el cuchillo. No sólo no lo consiguió, sino que perdió la muleta y provocó que el acusado se fuera hacia él, propinándole una puñalada por la espalda.

Al terminar el juicio, antes de levantar la sesión y ante la prerrogativa que el tribunal otorga al reo, el acusado Ángel Nieto Francisco, se limitó a decir al tribunal “pido clemencia”.

